«На пол, руки за голову»: в Камышине и Петров Вале силовики пришли с проверкой к цыганам





19 июня в Камышине и Петров Вале Волгоградской области вслед за Городищем прошёл масштабный профилактический рейд. Как сообщает ИА «Высота 102», полицейские посетили места проживания цыган, а также сельхозпредприятия, где работают мигранты.







- Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии, во взаимодействии с сотрудниками регионального Управления ФСБ России, с привлечением представителей заинтересованных ведомств, проводят комплексные мероприятия. Отработка жилого сектора и иных объектов осуществляется непосредственно в крупных городах – Камышине, Петров Вале, а также в других населенных пунктах района, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





У цыган силовики искали огнестрельное оружие, проверяли представителей вольного народа на нахождение в розыске и причастность к ранее совершённым преступлениям, соблюдение требований административного надзора и правил постановки на воинский учёт.





Через схожую процедуру пришлось пройти и иностранным работникам на местных фермерских угодьях. Их также проверили на соблюдение правил регистрации и миграционного законодательства.

Отметим, об итогах масштабных рейдов в Камышинском районе правоохранители обещают рассказать после окончания всех мероприятий, которые пока что продолжаются.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области