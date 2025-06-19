Рекордное подорожание моркови зафиксировал Волгоградстат

В Волгоградской области по итогам минувшей недели зафиксировано снижение цен практически на все овощи из так называемого борщевого набора. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на новые данные Волгоградстата, подешевели картофель, лук, свекла, капуста, помидоры. Исключение составила морковь – она подорожала аж на 10,64% и стоит теперь в среднем 68 рублей за килограмм. В то же время снижение цен на картофель составило за неделю почти 3% (98,67 рубля за кг), на капусту – 6,6% (55,68 рубля за кг).

А вот куры выросли в цене на 1,44% (207,27 рубля). На 1% подорожала мороженая рыба – до 232,24 рубля. Рост стоимости на 2,46% зафиксирован и на колбасу полукопченую и варено-копченую – в итоге она не стоит дешевле 593 рублей.

Но есть и хорошая новость – цены на яйца продолжают падать. В среднем десяток можно купить за 78 рублей, что на 5,4% меньше, чем неделей раньше.

Фото V102.RU (архив)