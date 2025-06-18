К реконструкции Волгоградской ГРЭС привлекут китайских партнеров





Делегация Волгоградской области приступила к работе на международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), который будет проходить в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Как сообщает ИА «Высота 102» в первый же день работы форума волгоградцы подписали соглашения с «Росатомом» и китайской компанией Qingao ТGOOD Electric Cо., LTD.

Так, в частности, при участии «Росатома» в Волгоградской области планируют создать производство компонентов для аккумуляторов и отраслевой центр компетенций. Соответствующий меморандум подписали руководитель Агентства инвестиционного развития Волгоградской области Анна Чернова и генеральный директор АО «Росатом Химия» Михаил Метелкин.





Соглашение с китайской компанией подписало АО «Волгоградоблэлектро». Иностранные партнеры, по уточненным данным администрации Волгоградской области, планируют участвовать в реконструкции Волгоградской ГРЭС и возьмут на себя разработку технических решений для минимизации потерь и повышения надежности объекта. Также соглашение предусматривает обучение персонала энергетической подстанции. После модернизации мощность Волгоградской ГРЭС позволит обеспечить электроэнергией жилой сектор, социальные объекты и резидентов особой экономической зоны «Химпром».

Еще одно соглашение заключено 18 июня между Агентством инвестиционного развития Волгоградской области и Национальным объединением производителей строительных материалов и стройиндустрии.

– Документ предусматривает взаимодействие, направленное на социально-экономическое развитие региона, создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в отрасли, улучшение качества стройматериалов, внедрение передовых технологий, – сообщает пресс-служба Волгоградской области.