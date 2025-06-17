



Центральный районный суд Волгограда огласил приговор 39-летней управляющей пансионата «Гармония» Валерии Рубцовой, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает V102.RU, женщина обманным путем продала жилплощадь 83-летней пенсионерки.

Установлено, руководительница с 9 по 22 января прошлого года переоформила в свою собственность квартиру пожилой волгоградки, приехавшей в пансионат на месяц для проведения ремонта в собственной квартире. Спустя еще неделю злоумышленница продала квартиру и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Знакомые пенсионерки, узнав о том, что женщина осталась без жилья, обратились в прокуратуру.

- Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил Рубцову к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда, - уточнила официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.

Квартира также возвращена в собственность пенсионерки.