Стали известны подробности инцидента, который произошел накануне, 13 июня, во время полета самолета авиакомпании «Победа», следовавшего из Санкт-Петербурга в Волгоград. Экипаж авиалайнера, находясь в 110 километрах северо западнее Москвы, доложил о трещине в нижней части лобового стекла. Такую информацию опубликовал Aviainchident, сообщает ИА «Высота 102». В итоге было принято решение об уходе на запасной аэродром во Внуково.
Помощи при посадке экипаж не запрашивал. Тем не менее, перед прибытием рейса в московском аэропорту была объявлена аварийная тревога с кодом «синий».
Посадка в 15-21 ч. прошла благополучно. Через некоторое время пассажиры вернулись в Волгоград на другом самолете.
Фото V102.RU (архив)