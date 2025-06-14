Под Волгоградом разыскивают пенсионера, который пропал 12 июня. Как рассказала ИА «Высота 10» его супруга Наталья, 74-летний Вячеслав Чекрыгин выехал из дома в поселке Новостройка Палласовского района в шесть часов вечера и сказал, что скоро вернется. Однако дома он так и не появился.
По словам женщины, ее муж страдает провалами в памяти. При этом у него навязчивая идея уехать в Курск, откуда он родом. Мужчина любил колесить на велосипеде по поселку, но раньше никуда за его пределы не выезжал.
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