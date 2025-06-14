Экономика

Росстат: в Волгоградской области вырос дефицит кадров

Экономика 14.06.2025 15:56
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14.06.2025 15:56


Потребность работодателей в сотрудниках выросла в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на новые данные Росстата, в апреле 2025 года в регионе требовались 23496 работников, тогда как в марте не хватало 22456 рабочих рук.

При этом в регионе уровень зарегистрированной безработицы уже не первый год остается на низком уровне – всего 0,2%. В центрах занятости Волгоградской области в апреле 2025 года состояли на учете 2,8 тысячи человек, что меньше, чем было в марте – 2,9 тысяч. По сравнению с мартом в Волгоградской области также уменьшилось количество безработных, получающих пособие. Если в первом весеннем месяце  таких было 2 тысячи человек, то в апреле – уже 1,9 тыс.

Фото V102.RU (архив)

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