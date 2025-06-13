Расследования

Бастрыкин решил разобраться в ДТП с участием ребенка и самокатчицы

Расследования 13.06.2025 20:50
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13.06.2025 20:50

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия с самокатчиком, в результате которого пострадал 5-летний ребенок. 

Инцидент произошел напротив дома №4, А по улице Чуйкова в Центральном районе. 14-летний подросток совершила наезд на ребенка, которая двигалась по тротуару. В результате аварии девочка с травмами была госпитализирована. 

- По данному факту органами МВД проводится проверка. Следственные органы СК России по Волгоградской области ходатайствуют перед надзорным ведомством о передаче материала проверки в свое производство, - уточнили в ведомстве. 

Председатель СК поручил руководителю регионального управления СК Семенову доложить об обстоятельствах происшествия и о решении, принятом надзорным органом.

Фото СК России

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