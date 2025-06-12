Бастрыкин решил разобраться в обстоятельствах смерти жителя Урюпинска

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному после смерти жителя Урюпинска Волгоградской области. Вдова обвиняет в случившемся врачей, которые не оказали своевременную медицинскую помощь её супругу, передает V102.RU.

Как сообщили в Информационном центре СК России, женщина записала видеообращение к главе Следственного комитета РФ с просьбой разобраться в случившемся.

Жительница Урюпинска сообщила, что в январе 2025 года её мужу стало плохо, и она вызвала скорую помощь. Фельдшер по результатам осмотра зафиксировал у пациента снижение артериального давления и порекомендовал принимать лекарство. Госпитализировать мужчину тогда не стали.

- Спустя непродолжительное время у потерпевшего развилась одышка, в связи с чем вновь прибывшая бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение, где он скончался. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен, - указала в своем видеообращении вдова.

В СУ СКР по Волгоградской области по данному факту расследуется уголовное дело.

- Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Ивановича Семенова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов, - сообщили в Информационном центре СКР.

Фото СК России