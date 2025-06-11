Расследования

Опубликовано видео с места задержания беглого контрактника под Волгоградом

Расследования 11.06.2025 12:51
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11.06.2025 12:51


11 июня появились подробности задержания беглого контрактника, расстрелявшего двоих знакомых в городе Петров Вал Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина был арестован в Камышине. Региональный главк МВД опубликовал кадры спецоперации.



Судя по видео, в поимке вооружённого преступника были задействованы не только оперативники на земле, но и расчёты беспилотной авиации.

Арест производился при участии полиции, УФСБ, СК, Росгвардии, Минобороны, комендатуры Камышинского гарнизона.

Напомним, 8 июня 33-летний контрактник самовольно покинул территорию части, прихватив с собой автомат. По некоторой информации, мужчину подтолкнула на такой поступок ревность. Впоследствии он вызвал на разборки предполагаемого соперника, однако вместо него на встречу явились двое его друзей. Они и попали под горячую руку военнослужащего. Оба с огнестрельными ранениями были госпитализированы. Беглец был объявлен в розыск.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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