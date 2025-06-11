Дзержинский районный суд Волгограда приговорил к 9 годам колонии строгого режима местного жителя, который забил до смерти задержавшуюся на работе сожительницу. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, преступление было совершено в общежитии, где жила пара.

Следствием и судом установлено, что сожители поругались в период с 27 по 30 марта 2024 года. Поводом для выяснения отношений стало позднее возвращение женщины домой с работы. В душевой комнате сожитель ударил подругу кулаком в лицо, а потом не менее 5 раз по голове. В результате женщина упала и ударилась о кафельный пол головой. Изверг продолжил избивать сожительницу кулаками, а остановился лишь тогда, когда она перестала оказывать сопротивление.

После этого он уложил избитую женщину на кровать и лёг рядом отдыхать. Утром мужчина отправился на работу, хотя пострадавшая лежала неподвижно и без сознания. Вечером состояние женщины не улучшилось, но сожителя это не насторожило. Он продолжил ходить на работу. Через несколько дней, 4 апреля, вернувшись вечером с работы, мужчина заметил, что его сожительницы нет. На умирающую женщину обратили внимание соседи и вызвали скорую помощь. Пострадавшую увезли в больницу, где она скончалась от полученных повреждений - тупой травмы головы, осложнившейся развитием отека головного мозга и легких, что и явилось непосредственной причиной смерти.

На суде фигурант уголовного дела признал вину частично. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.