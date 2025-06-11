Транспорт

«Ждут, когда кто-нибудь умрет?»: волгоградцы жалуются на отключённые кондиционеры в трамваях и троллейбусах

Транспорт 11.06.2025 19:06
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11.06.2025 19:06


В Волгограде на фоне летнего зноя пассажиры общественного транспорта начали массово жаловаться на неработающие кондиционеры. Как сообщает ИА «Высота 102», системы климат-контроля предательски дали сбой на троллейбусном маршруте №15а, в автобусах №21, а также на маршрутах скоростного трамвая.

- Ежедневно утром и во второй половине дня я пользуюсь троллейбусом № 15а, и мне ещё ни разу не попадался салон с работающими кондиционерами. Эта проблема тянется еще с прошлого года. За минувшее время куда я только не жаловалась: и к перевозчику, и в администрацию Волгограда, и даже к областным властям. Но в ответ приходят лишь отписки, что работу кондиционеров должны вот-вот наладить. Но, как показал новый летний сезон, ничего не изменилось, - рассказала журналистам волгоградка Людмила.

Женщина работает медиком в одной из местных больниц и не понаслышке знает об опасности тепловых ударов.


- Раньше, когда не было кондиционеров, подвижной состав оборудовался большим количеством форточек, обеспечивающих продуваемость. Сейчас же в новых моделях на весь троллейбус их всего лишь пара, да и то они откидываются сверху вниз, и их невозможно открыть полностью. В результате во время летнего зноя салоны превращаются в адскую баню.

По словам волгоградки, на минувшей неделе во время поездки табло показывало температуру в салоне +37 °C.

- Я подошла к водителю, спросила, почему не включаются системы кондиционирования. Он в ответ сказал, что сделать ничего не может. Всё дело в том, что поставленные троллейбусы не способны нормально работать с включённой системой климат-контроля. Он также показал мне на датчик внутри его кабины. Если у нас в салоне +37 °C, то у него температура вообще за 40 °C. Это очень опасно. Ни пассажиры, ни тем более водители не должны находиться в таких условиях. Здесь явно нарушаются все установленные нормы, - продолжила женщина.

Медик также обращает внимание, что троллейбусный маршрут № 15а обслуживает госпиталь ветеранов войн, больницу скорой медицинской помощи № 25, детскую областную больницу, микрохирургию глаза и областной онкологический центр.

- Это целый кластер медучреждений. Естественно, среди пассажиров очень много пациентов. Вот и представьте, люди с серьёзными диагнозами вынуждены по 30-40 минут находиться в таком пекле. Я как медработник могу сказать однозначно – здоровья им такие поездки не прибавят.

Чтобы хоть как-то подтолкнуть ситуацию к решению, женщина после каждой поездки старается звонить на городскую горячую линию по работе транспорта и оставляет жалобы с указанием конкретных номеров троллейбусов, где не работают системы климат-контроля.

- У меня заявки принимают, всё записывают, но откровенно предупреждают, что решить проблему вряд ли смогут. По их словам, мы либо ездим в тех условиях, что есть, либо стоим на месте, но с включёнными кондиционерами. По-другому с новыми троллейбусами якобы не получится.


О схожей проблеме накануне сообщали и пассажиры скоростного трамвая. Здесь с неработающими кондиционерами «засветились» новые «Львята» и трамваи модели «Невский».

Также на отключённые сплит-стрёмы жаловались пассажиры автобуса №21.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ в случае получения будет опубликован дополнительно.

Фото: читатели ИА «Высота 102», «Волгоград с огоньком» / t.me

Коллаж: Алексей Костяков

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