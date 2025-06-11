Под Волгоградом пьяный школьник на мопеде покалечил подругу





В Новоаннинском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 14-летних подростков. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, один из школьников решил устроить ночные покатушки с подругой на мопеде в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, инцидент случился поздней ночью напротив дома №8 по улице Голубинской. Школьник не справился с управлением и совершил съезд на обочину с дальнейшим опрокидыванием. В результате аварии 14-летняя пассажирка мопеда была госпитализирована.

- В отношении родителей несовершеннолетнего водителя, допустивших его к управлению, будут приняты меры в соответствии с законодательством, - подчеркнули в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области