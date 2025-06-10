Волгоградцы стали усиленно экономить и копить на «черный день»

Снижение потребительской активности у жителей Волгоградской области заметили аналитики. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на волгоградское отделение Банка РФ, в апреле-мае 2025 года волгоградцы стали больше сберегать и меньше тратить.

В частности, продолжился приток средств граждан и бизнеса на срочные счета, несмотря на некоторое снижение ставок по кредитам. В то же время, по оценкам предприятий общепита региона, в майские праздники объем продаж в кафе и ресторанах оказался несколько ниже, чем год назад. Одновременно жители стали реже приобретать дорогую технику и стройматериалы. Аналитики также фиксируют снижение объемов потребительского кредитования.

– Это – ожидаемый результат решений Банка России. Высокая ключевая ставка служит основным инструментом для сдерживания инфляции. Более дорогие кредиты целенаправленно снижают активность на рынке, сдерживая рост цен. На последнем заседании Банк России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 20% годовых. Это стало возможным благодаря признакам замедления инфляции. Тем не менее ее уровень по-прежнему существенно превышает целевые 4%, поэтому денежно-кредитная политика остается жесткой, – отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Эксперты сдержанно оценивают и ситуацию в промышленности и строительстве, где наблюдается снижение объемов производства и выполненных работ. Сокращение погрузки на железнодорожном транспорте отражает уменьшение выпуска продукции в ключевых отраслях, таких как нефтепродукты и черные металлы, говорится в докладе.

На рынке труда отмечается дефицит кадров, особенно он ощущается в здравоохранении, социальных услугах и торговле. А вот в строительном секторе из-за стабилизации на фоне снижения спроса на новые проекты кадровый голод не так критичен.

Аналитики также фиксируют сохранение инвестиционной активности в регионе на прежнем уровне.

– Бизнес сосредоточен на завершении ранее начатых проектов, а ожиданий значительного роста инвестиций в текущем году не наблюдается, – делают вывод эксперты.