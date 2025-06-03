Происшествия

В Волгограде танцы со стрельбой обернулись для кавказцев тюремными сроками

Происшествия 03.06.2025 15:09
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03.06.2025 15:09


В Волгограде судом поставлена точка в громком деле о стрельбе на парковке гипермаркета «Магнит» по адресу ул. Рокоссовского, д.2Г. Как сообщает ИА «Высота 102», двое кавказцев не смогли избежать реальных сроков.

- 17 января 2025 года, осужденные в компании своих приятелей находились на улице Рокоссовского напротив здания сетевого магазина. Грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу и противопоставляя себя ему, под громкую музыку они разъезжали по парковке гипермаркета на покупательской телеге, затем достали охолощенный пистолет и произвели из него не менее четырех выстрелов в воздух, чем напугали местных жителей, - рассказали в СУ СК России по Волгоградской области.

При этом, свои действия молодые люди в подробностях зафиксировали на камеры мобильных телефонов, после чего сами же опубликовали в социальных сетях. Кадры получили большой резонанс среди волгоградцев. Вскоре произошедшем заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.

По горячим следам полицейские задержали двоих участников происшествия в возрасте 17 и 18 лет. Позже следователями им было предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия.

Отметим, приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной клонили строго режима. Второй участник приговорён к году и трём месяцем лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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