Под Волгоградом металоискателя осудят за выкопанный 10 лет назад «клад»

Житель Волгоградской области, который 10 лет назад откопал взрывоопасные предметы и хранил их у себя дома, предстанет перед судом. Как сообщили V102.RU в Клетском районном суде, мужчина обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

По материалам дела, в 2015 году мужчина занимался раскопками в окрестностях Клетского района с целью обнаружения лома черных металлов. В результате он откопал предметы, которые, согласно заключению эксперта, являются промышленно изготовленными взрывными устройствами и боеприпасами, пригодными для использования. Все эти находки копатель хранил дома.

Кроме того, весной 2022 года он снова нашел «клад». На этот раз это оказались винтовочные патроны времен Великой Отечественной войны, свободный оборот которых на территории России запрещен. Патроны мужчина снова забрал себе.

Этот арсенал полицейские обнаружили в домовладении мужчины в марте 2025 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Фото из архива V102.RU