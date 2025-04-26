Низкий паводок в Волгоградской области сыграет против мошки





Критически низкий паводок, прогнозируемый специалистами после теплой и практически бесснежной зимы, скажется и на будущем сезоне мошки. Биологи убеждены, что из-за маловодия срок активности назойливого гнуса заметно сократится, передает V102.RU.

- Паводок ожидается ниже средних многолетних значений почти в два раза. При этом период поступления воды в ерики будет очень коротким, а скорость течения - низкой, - рассказывает член экологического совета при Волгоградской областной думе Сергей Яковлев. – В таких условиях прогноз развития мошки выглядит очень неблагоприятным. Скорее всего, насекомых станет меньше. Да и сезон их активности будет более коротким.

Хоть как-то восстановить нарушенное в природе равновесие, отмечает Сергей Яковлев, под силу сильным дождям в первой половине мая. Однако кардинально изменить ситуацию им все же не удастся.

- Паводок начнется в последние дни апреля, поэтому гнус сохранит свое привычное расписание. Но, повторюсь, сезон выдастся более коротким. Если, конечно, в первой половине мая на Волгоградскую область не обрушатся интенсивные дожди, - рассуждает Сергей Яковлев.

Известный волгоградский биолог Николай Онистратенко в свою очередь предупреждает - за мнимой радостью от малочисленности мошки будут скрываться вполне ощутимые экологические проблемы.

- Ожидаемое маловодие случилось. Пока все удивлялись зимнему теплу и умилялись январским цветочкам, гидрологи били тревогу и понимали степень надвигающегося бедствия, - комментирует доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – Этим летом многолетний тренд падения уровня малых и крупных рек, увы, выйдет на новый пик. Трудно подсчитать, насколько обмелеет Волга. Во многом сезонная динамика зависит от роли человека, но сухая пойма, краткосрочное и низкое половодье, прогрев обмелевших водоемов обязательно скажутся на жизнеспособности и количестве мошки. Сейчас достаточно трудно сказать, сколько и когда вылетит насекомых – слишком уж сильно сложившаяся система «пошла в разнос». И я подозреваю, что гнус будет не самой большой экологической проблемой среди предстоящих последствий.

О низком паводке волгоградские специалисты заговорили задолго до его начала. По их прогнозам, приток воды в Волго-Ахтубинскую пойму составит лишь 63-80% от нормы.

- Аномально теплая зима, безусловно, вносит коррективы в природные процессы, ведь половодье – это результат дружного весеннего таяния снега в бассейне реки. Осадков этой зимой было накоплено мало, весна тоже получилась ранней и теплой. На основной площади бассейна Волги снег уже растаял, но в бассейне Камы, главного притока Волги, снежный покров пока еще держится. Впрочем, весна постепенно приходит и туда, поэтому притока талой воды можно ожидать в самое ближайшее время. Если же говорить о бассейне Дона, то там половодье уже в сущности прошло. Гидрологи оценивают общий сток воды в Дону в этот период в 1/3 среднемноголетней нормы, - сообщал заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ Денис Солодовников. - То есть слабый паводок на Дону – уже свершившийся факт. По Волго-Ахтубинской пойме ситуация чуть лучше, всё-таки бассейн Волги имеет площадь почти 1,5 миллиона квадратных километров, и условия на этой огромной территории разные. Однако и здесь ситуация далека от идеала. Ожидается, что приток воды составит 63-80% от нормы.

Фото из архива V102.RU