В России зарплаты бюджетников проиндексируют на 7,6%

Зарплаты бюджетников планируют проиндексировать на 7,6%. Об этом заявил 26 мая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам министр финансов Антон Силуанов.

– Все первоочередные социальные обязательства, в первую очередь – индексация оплаты труда работников бюджетной сферы, заложены в закон о бюджете с учетом уточненного уровня инфляции, – пояснил Силуанов.

Также министр отметил, что несмотря на перерасчет макроэкономических показателей, правительство обеспечит выполнение всех соцобязательств.

Индексация также должна коснуться и других социальных сфер.