Федеральные новости

В России зарплаты бюджетников проиндексируют на 7,6%

Федеральные новости 26.05.2025 14:02
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26.05.2025 14:02

Зарплаты бюджетников планируют проиндексировать на 7,6%. Об этом заявил 26 мая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам министр финансов Антон Силуанов. 

– Все первоочередные социальные обязательства, в первую очередь – индексация оплаты труда работников бюджетной сферы, заложены в закон о бюджете с учетом уточненного уровня инфляции, – пояснил Силуанов. 

Также министр отметил, что несмотря на перерасчет макроэкономических показателей, правительство обеспечит выполнение всех соцобязательств. 

Индексация также должна коснуться и других социальных сфер. 

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