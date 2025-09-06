«Русские горки» запустили для проверки в Волгограде





В Центральном парке культуры и отдыха впервые запустили экстрим-аттракцион «Русские горки», передает V102.RU со ссылкой на директора парка Андрея Еркина.

По его словам, пока аттракцион работает в тестовом режиме. Но уже сейчас можно увидеть, как посадочные модули преодолевают «мертвые» петли на 700-метровой трассе.

- На протяжении нескольких недель будем тестировать и проходить обучение. 10 сентября ждем эксперта от сертифицированной организации по проверке исполнения требований по безопасности, - сообщил директор ЦПКиО в своем Telegram-канале.

Напомним, что «Русские горки» планируют открыть в текущем теплом сезоне. Ранее на аттракционе завершилась установка тормозных и приводных систем.

Пик конструкции - 34 метра.

Видео: Андрей Еркин / t.me