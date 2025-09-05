Под Волгоградом стартовала военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»





Сегодня, 5 сентября, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области на плацу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» дан старт всероссийскому финалу самой масштабной военно-тактической игры «Зарница 2.0».

В этом году ремейк знаменитой советской игры собрал на волгоградской земле команды победителей и призеров окружных этапов средней возрастной и специальной категорий из 36 субъектов Российской Федерации.





Впереди ребят ждет практический курс подготовки по основным условно-военным специальностям, насыщенная экскурсионная и культурная программа, а также работа с наставниками и вожатыми. В рамках игры молодые люди также смогут встретиться с Героями России и познакомятся с местами боевой славы.





Однако главное событием станет военно-тактическая игра на местности и финальный бой на одном из действующих полигонов региона для специальной возрастной категории. Победителей масштабной военно-патриотической игры наградят на главной высоте России 11 сентября.

Фото: Авангард / vk.com