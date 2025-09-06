Спорт

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой: «Желаю «Ротору» выйти в РПЛ»

Спорт 06.09.2025 13:45
Бывший игрок московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью «РБ Спорт» пожелал волгоградскому «Ротору» выйти в Российскую премьер–лигу. Также эксперт считает, что Волгоград является футбольным городом, который заслуживает проведения матчей на уровне элитного дивизиона. В последний раз волгоградский клуб играл в РПЛ в сезоне 20/21. 

- Волгоград — прекрасный город, очень красивый. Несколько раз посещал его и всегда оставался под впечатлением. Я считаю, что Волгоград — настоящий футбольный регион России, люди там просто обожают футбол. «Ротора» очень не хватает в РПЛ, желаю им выполнить эту задачу и играть на самом высоком уровне, - сказал Мостовой.

Напомним, «Ротор» после восьмого тура идет на шестом месте в Первой лиге, заработав 14 очков. Завтра, 7 сентября, подопечные Дениса Бояринцева на «Волгоград Арене» сыграют с ФК «СКА-Хабаровск». Начало встречи в 18-00 ч.

