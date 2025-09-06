«Лето еще не заканчивалось»: синоптики рассказали, когда в Волгоград вернется тепло





В ближайшие дни в Волгоградской области вновь потеплеет. При этом синоптики настаивают, что повышение температуры после небольшого похолодания продолжит в регионе пускай не календарное, но метеорологическое лето.

После теплых, как нагретый мед, августовских деньков в Волгограде значительно посвежело. На первой неделе сентября разница между сезонами оказалась настолько ощутима, что рука многих горожан невольно потянулась за теплыми вещами.

- Антициклон, приносивший нам жаркую погоду, разрушился. И пока в Волгоградской области держались высокие температуры, с северо-запада на регион опускался холод. В этих условиях возник циклон, который принес снижение температуры, грозы и сильные дожди – на двух метеостанциях зафиксировали выпадение 21 и 34 мм осадков, - рассказывает начальник отдела гидрометеорологического обеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. – Сейчас этот циклон сместился на Урал, а мы остались в его тыловой части.





К летним показателям отметки на столбиках термометров в ближайшие дни, конечно, не вернутся. Однако уже в выходные волгоградцы заметят перемены в настроении погоды.

- С запада и с северо-запада в Волгоградскую область начинает поступать тепло, поэтому в ближайшие дни температура воздуха поднимется до 23-25 градусов. В южных районах столбики термометров и вовсе покажут до 28 градусов тепла, - отмечает Наталья Алатырцева. – По предварительным прогнозам, теплая погода задержится в регионе на всю следующую неделю. Ведь, несмотря на постепенное снижение ночных температур, сентябрь в наших краях считается летним месяцем. В 2010 году в День знаний в Волгограде потеплело до +28 градусов. А спустя пять лет с поистине летними +30 горожане жили десять дней – с 1 по 10 сентября.

В долгосрочном прогнозе, увы, не обойдется без ложки дегтя. В конце месяца гармонию теплолюбивых жителей нарушит похолодание и участившиеся дожди.

- По данным Росгдиромета, похолодание придет в Волгоградскую область после 20-го сентября. Местами ночные температуры опустятся до 3-8 градусов. А вот днем мы ожидаем 18-23 градуса тепла, - подытоживает метеоролог. – В конце месяца также участятся кратковременные дожди.

