Финальный день #ТриЧетыре: что посмотреть и куда пойти в Волгограде 6 сентября

06.09.2025 08:01
06.09.2025 08:01


Сегодня, 6 сентября, в Волгограде запланировано много интересных мероприятий в рамках заключительного дня молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Как передает V102.RU, начнется день с парада студенчества и завершится красочным фейерверком на Центральной набережной.

Рано утром более 8 тысяч молодых людей соберутся на площади Павших борцов, чтобы вместе пройти по центру города. Маршрут движения студенческого парада начнется от здания НЭТа и далее по Аллее Героев на Центральную набережную.

Время проведения шествия с 8:00 до 10:00.


С 10:00 на верхней террасе Центральной набережной  в границах от улицы Краснознаменская до 7-й Гвардейской начнут работать тематические площадки. Фестиваль охватит улицы Чуйкова, Наумова, Советская, которая на время проведения феста стали пешеходными.  

Так, на набережной у памятника Хользунову с 11:00 начнет работу площадка «Калейдоскоп культур: от Азии до Африки» с участием зарубежных делегаций. В Волгограде ожидаются представители Чехии, Буркина-Фасо, Беларуси, Армении, Сербии, Ирака, Марокко и Ирана.

Площадка «Туристическая», где будут представлены тематические викторины и активности, откроется также в 11:00 за памятником Петру I на верхней террасе набережной.

С 11:00 до 18:00 будут работать и другие площадки: патриотические, спортивные, детские, развлекательные, просветительские и творческие, а также гастрономические. Каждый найдет здесь что-то интересное для себя. 

Как и в предыдущие дни фестиваля на улице Чуйкова между Аллеей Героев и улицей Ленина с 10:00 продолжит работать площадка «Аллея вкусов», где принимают участие разные заведения общественного питания.


С 12:00 до 18:00 в акватории Волги пройдет парусная регата.

В Александровском саду у храма Александра Невского в 14:00 начнется V фестиваль колокольного звона «Александровский звон».

С 12:00 до 18:00 в амфитеатре на Центральной набережной состоится форум креативных индустрий «Свои».

Также в амфитеатре с 15:00 до 17:00 пройдет церемония награждения победителей соревновательных площадок.

Семейное мероприятие под названием свадебный фестиваль начнется в 17:00 на нижней террасе Центральной набережной.

С 17:30 до 22:00 на нижней террасе набережной начнется праздничный концерт ко Дню города, торжественное закрытие фестиваля #ТриЧетыре, лазерное шоу и выступление таких звезд, как Filatov & Karas, GAYAZOV$ BROTHER$ и Нюша.

В 22:00 завершится концерт красочным фейерверком на нижней террасе Центральной набережной.


Напомним, что в фестивале #ТриЧетыре принимают участие более 1,5 тысячи участников. В 2025 году слоган феста — «Семья. Родина. Победа», программа посвящена 80-летию Великой Победы, Году Защитника Отечества. Подготовлено 14 соревновательных и около 80 досуговых площадок. Если мы что-то не указали, то всегда можно спросить у волонтеров – они работают на фестивале и всегда помогут сориентироваться на месте.

На время работы фестиваля предприняты серьезные меры безопасности. 

Фото Андрей Поручаев / V102.RU

Карта администрации Волгограда / t.me

