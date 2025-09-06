В ФМБА заявили, что российская вакцина от рака готова к применению

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в конце лета 2025 года направило в Минздрав документы для получения разрешения на клиническое применение нового препарата против рака. Об этом, как передает V102.RU, сообщила «Известиям» руководитель ФМБА, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, исследования вакцины длились несколько лет. Последние три года проходили регламентированные доклинические исследования.

- Они доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли. Причем существенно, в зависимости от особенностей — на 60–80%. Кроме того, исследования показали повышение выживаемости, что тоже очень важно. Вакцина готова к применению, ждем разрешения, - сообщила Скворцова.

Препарат, как ожидается, начнут применять с колоректального рака.

- Параллельно у нас в продвинутой стадии вакцина еще на две локации. Это глиобластома — одна из самых злокачественных опухолей, забарьерные опухоли которой находятся за гематоэнцефалическим барьером в структуре головного мозга, а также особые виды меланомы. Не только как рак кожи, но и меланома оболочек глаза. Очень страшное, быстро прогрессирующее заболевание. Поэтому эти локации будут следующими, - сказала глава ФМБА.

Препарат разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ранее сообщалось, что вакцину от рака начнут использовать для лечения пациентов с первичной меланомой и для тех, кто уже прошел определенные этапы терапии.

