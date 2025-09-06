Скончался велосипедист после жесткого ДТП с мотоциклистом в Волжском

В городе Волжском Волгоградской области от полученных в ДТП травм в больнице скончался велосипедист, который накануне столкнулся с мотоциклистом. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, что ДТП произошло 5 сентября на улице Логинова. По сообщению очевидцев, удар был такой силы, что мотоциклист пролетел около 100 метров, прежде чем упал на асфальт. Однако, как ранее сообщалось, после ДТП и велосипедист, и мотоциклист были живы.

- В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался в больнице, мотоциклист доставлен в медучреждение, - уточнили сегодня, 6 сентября, в Главке полиции.

Столкновение мотоцикла Honda и велосипеда произошло в 11:30 напротив дома №2г по улице Логинова.

Скриншот с видео Константина Рахматуллина https://vk.com/road_help_vlz