Пойманная с 2 кг эфедрона волгоградка проведет молодость в тюрьме

Происшествия 06.09.2025 15:34
До 20 лет лишения свободы грозит 25-летней жительнице Волгограда, которую задержали по подозрению в покушении на сбыт почти 2 кг эфедрона, что является особо крупным размером. 

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, девушка утроилась наркокурьером через интернет. Она должна была забрать оптовую партию наркотиков, расфасовать на дозы и сбыть через тайники-закладки. 

Однако свой умысел до конца волгоградка довести не смогла. Полицейские нашли тайник с наркотиком возле одного из домов в Городищенском районе. Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком эфедрон.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Следствие выступило с ходатайством об аресте волгоградки.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

