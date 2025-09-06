Пойманная с 2 кг эфедрона волгоградка проведет молодость в тюрьме

До 20 лет лишения свободы грозит 25-летней жительнице Волгограда, которую задержали по подозрению в покушении на сбыт почти 2 кг эфедрона, что является особо крупным размером.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, девушка утроилась наркокурьером через интернет. Она должна была забрать оптовую партию наркотиков, расфасовать на дозы и сбыть через тайники-закладки.

Однако свой умысел до конца волгоградка довести не смогла. Полицейские нашли тайник с наркотиком возле одного из домов в Городищенском районе. Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком эфедрон.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Следствие выступило с ходатайством об аресте волгоградки.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области