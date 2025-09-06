В Ленинске госнаграды погибших на СВО бойцов передали их семьям

В Ленинском районе Волгоградской области государственные награды погибших участников специальной военной операции передали их семьям. Об этом, как передает V102.RU, сообщил глава района Андрей Денисов в своем Telegram-канале.

За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга указами президента России орденами Мужества посмертно награждены:

- рядовой Сергей Васильевич Харченко;

- рядовой Алексей Юрьевич Ким;

- рядовой Антон Анатольевич Дружинин;

- младший сержант Андрей Александрович Филиппов;

- матрос Константин Николаевич Щербинин;

- рядовой Александр Михайлович Карякин.

Медалью «За храбрость» II степени награжден:

- сержант Юрий Николаевич Пастухов.

Награды героев передали их семьям глава района Андрей Денисов и военный комиссар по Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Александр Люков.

- Мы никогда не забудем подвиг, который совершили наши земляки. Светлая память и вечная слава защитникам Отечества, - написал районный глава.

Фото из архива V102.RU