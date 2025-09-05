В морутарии Волжского провели молебен





Десятки волжан стали участниками богослужения, которое накануне состоялось на территории мортуария – павильона траурных обрядов на кладбище № 1. Как рассказали в администрации городского округа Волгоградской области, таких ритуальных сооружений, оставшихся после Советского Союза, в стране всего два – в Волжском и башкирском Салавате. Морутарий строился хозспособом коллективом «Сталинградгидростроя». Данное здание эксплуатировалось как зал траурных собраний по 1971 год. Затем грандиозное сооружение стало приходить в упадок.

На территории кладбища рядом с морутарием покоятся останки 13 тысяч волжан – жителей села Безродное, на месте которого был основан Волжский, участников Великой Отечественной войны, первостроителей. За многими могилами уже давно никто не ухаживает.







В этом году в администрации Волжского разработали проект по восстановлению морутария и созданию цифрового двойника захоронений. Власти обратились к волжанам с призывом поучаствовать в сборе средств на эти цели. На днях здесь провели субботник и разработали экскурсию для знакомства с историей этого сооружения.

Накануне представители Волжского благочиния провели молебен на начало благого дела и литию по усопшим.



Фото администрации Волжского



