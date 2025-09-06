Общество

«Нуждается в помощи»: в Волжском ищут пенсионера в бежевых шортах

Общество 06.09.2025 20:12
0
06.09.2025 20:12


В городе Волжском Волгоградской области бесследно исчез 68-летний пенсионер Владимир Калюжный. Как сообщает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт», мужчина ушел из дома и с 5 сентября его местонахождение неизвестно.

По словам волонтеров, пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см., худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет в серую футболку, бежевые шорты. На ногах черные кроссовки.

Всех, кто видел этого мужчину и может помочь в его поисках, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. 

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com

