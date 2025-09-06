Волгоградцы увидят 7 сентября полное лунное затмение

Первое за 7 лет видимое на европейской части России полное лунное затмение произойдет 7 сентября. Как сообщили V102.RU в Волгоградском планетарии, при условии ясной погоды местные жители смогут понаблюдать за этим явлением из обсерватории планетария.

По словам специалистов, Луна начнёт входить в земную тень в 19:27.

- Максимальное погружение в тень произойдёт в 21:12, при этом вся Луна окрасится в тёмно-коричнево-красный цвет. Выход Луны из тени начнётся в 21:53, и к 22:56 завершится полностью, - рассказали в планетарии.

Зрелище продлится больше часа.

Фото Павла Мирошкина из архива V102.RU