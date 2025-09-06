Тысячи волгоградцев пришли вечером 6 сентября на Центральную набережную отметить 436-ой день рождения любимого города. Как сообщает V102.RU, горожане пели и плясали вместе с Filatov & Karas, GAYAZOV$ BROTHER$ и Нюшей, зажигали огоньки на своих телефонах.





Красивым продолжением праздничного концерта стало лазерное шоу, а «вишенкой на торте» сегодняшнего дня – красочный фейерверк, который озарил небо над Центральной набережной после 22.00.





Напомним, что сегодня в городе на Волге завершился молодежный фестиваль #ТриЧетыре, который в этом году совпал с празднованием Дня города. Завтра, 7 сентября, праздничные мероприятия по случаю дня рождения Волгограда продолжатся.

Фото: Алексей Костяков / V102.RU