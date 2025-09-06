Спорт

Гандболистки «Динамо-Синары» обыграли «Луч» в первом матче сезона

06.09.2025 08:18
Гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 5 сентября, в первом матче сезона женской Суперлиги 25/26 на домашней «Динамо Арене» обыграли московский «Луч» со счетом 33:27.

Напомним, состав волгоградского клуба, который занял в прошлом сезоне пятое место в чемпионате России, претерпел серьезные изменения за летний период. Покинули коллектив многие лидеры прошлых лет, а на замену им пришли восемь новичков, семь из которых вышли на площадку в стартовом матче. Новым капитаном стала голкипер Мария Дувакина. При этом и состав «Луча», ранее являвшегося одним из аутсайдеров Суперлиги, также обновился. Поэтому обеим командам еще предстоит сыграться по ходу чемпионата, в котором принимают участие 12 клубов.

В противостоянии с «Лучом» «Динамо-Синара» являлось фаворитом. Начало матча получилось равным, а счет был открыт только на четвертой минуте. С семиметрового штрафного броска отличилась новобранец бело-голубых Татьяна Кириллова. Вскоре гости сравняли, а затем и вовсе оторвались на два мяча. Со временем подопечные Евгения Дмитриева снова завладели преимуществом. В середине тайма трижды Загороднева, Кириллова и Минченко поразили ворота соперниц, благодаря чему хозяйки убежали в отрыв на «плюс четыре».

Наставник «Луча» Роман Ляшенко взял тайм-аут. После минутного перерыва в быстром отрыве отличилась София Чуракова, которая ранее носила фамилию Лыжина. До окончания тайма динамовки держали оппоненток на расстоянии в несколько мячей. На заключительной минуте Ангелина Кириченко установила окончательный результат первой половины - 16:12 в пользу «Синары».


В начале второго тайма динамовки забросили трижды подряд и упрочили лидерство. В середине тайма после очередной реализации семиметрового в исполнении Кирилловой счет стал 27:19 в пользу хозяек. Мало кто из болельщиков на «Динамо Арене» сомневался, что бело-голубые не упустят своего. В итоге волгоградки уверенно довели дело до первой победы (33:27), которая позволила им набрать два очка в турнирной таблице.  

Самой результативной в волгоградском составе стала Татьяна Кириллова - девять мячей. Лучшим игроком в стане бело-голубых признана Алина Загороднева, отличившаяся шесть раз.

Евгений Дмитриев на послематчевой пресс-конференции подвел итоги встречи.

- Я недоволен только тем, что не забрасывали свои мячи с шестиметровой зоны. Нужно забить и почувствовать уверенность. За нереализованные моменты более опытные команды будут наказывать. Хочется видеть от девочек больше уверенности. У них есть мастерство. На тренировках они хорошо взаимодействуют, — заявил специалист.

Карина Сисенова, отличившаяся дважды накануне, также прокомментировала матч с «Лучом». 

- У нас очень много новичков. Только первая игра. Считаю, что хорошо выполнили поставленные задачи. Готовились мы очень долго. Единственное - реализация подвела немного. Много не забили. В обороне все поставленные цели выполнили. Залетело пару голов, но в общем довольно неплохо в защите действовали, - подчеркнула гандболистка.

В следующем матче «Динамо-Синара» на выезде сыграет с новороссийской «Черноморочкой» 10 сентября, а 27 сентября бело-голубые примут на родной арене «Ростов-Дон».

Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com 

