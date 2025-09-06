«Все вместе, все на волне»: губернатор за 6 часов обошел все площадки фестиваля #ТриЧетыре

Губернатору Волгоградской области сегодня, 6 сентября, потребовалось шесть часов, чтобы обойти все площадки фестиваля #ТриЧетыре, а их около 80. Как сообщили V102.RU в администрации региона, молодежный фест раскинулся вдоль Волги в районе Центральной набережной в Волгограде, где в эти дни действует пешеходная зона.





Андрей Бочаров пообщался с молодежью, выслушал инициативы, а также обсудил с иностранными гостями вопросы международного сотрудничества.









- Волгоградская молодежь делает сама себе праздник. Мы только помогаем. На протяжении большого отрезка времени шла подготовка, у нас не было никаких сомнений, что фестиваль удастся, пройдет на самом высоком уровне, - сказал губернатор. - То, что происходит в эти дни на территории Волгоградской области, города-героя Волгограда, — огромный праздник для всех жителей Волгоградской области, от мала до велика: кругом семьи, дети, молодежь, люди старшего возраста. Все вместе, все на волне. Вместе работаем, вместе создаем, движемся вместе — вместе всегда лучше.





В обладмине сообщили, что ни одна площадка не осталась без внимания главы региона. По итогам фестиваля будут изучены предложения, которые в будущем станут основой для новых проектов.

- Важно, что по итогам нашего молодежного фестиваля будут поставлены новые задачи, прежде всего, связанные с развитием Волгоградской области, с развитием города-героя Волгограда. Желаю, чтобы у всех горели глаза, чтобы мы вместе реализовали мощные, масштабные, амбициозные проекты — вместе с молодежью при поддержке ветеранского сообщества, жителей Волгоградской области и, конечно, опираясь на поддержку Президента, выполним все задачи», — выразил уверенность Андрей Бочаров.





Отметим, что в этом году фестиваль стал международным. На него прибыли гости из других регионов России, из Армении, Беларуси, Буркина-Фасо, Ирака, Марокко, Сербии, Чехии. Губернатор ответил на вопросы, касающиеся международного сотрудничества, дальнейшего развития «Юного ястреба» и «Авангарда», сохранения исторической правды и исторической памяти. Отдельно Андрей Бочаров ознакомился с работой «Аллеи национальных культур» и «Казачьей станицы».





Напомним, что четвертый волгоградский молодежный фестиваль #ТриЧетыре посвящен 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества. Слоганом фестиваля стал лозунг «Семья. Родина. Победа». Накануне в соревновательной программе приняла участие 121 команда — более 1 650 человек.





Фото: администрации Волгоградской области