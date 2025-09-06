Общество

«Все вместе, все на волне»: губернатор за 6 часов обошел все площадки фестиваля #ТриЧетыре

Общество 06.09.2025 17:20
0
06.09.2025 17:20


Губернатору Волгоградской области сегодня, 6 сентября, потребовалось шесть часов, чтобы обойти все площадки фестиваля #ТриЧетыре, а их около 80. Как сообщили V102.RU в администрации региона, молодежный фест раскинулся вдоль Волги в районе Центральной набережной в Волгограде, где в эти дни действует пешеходная зона.


Андрей Бочаров пообщался с молодежью, выслушал инициативы, а также обсудил с иностранными гостями вопросы международного сотрудничества.



- Волгоградская молодежь делает сама себе праздник. Мы только помогаем. На протяжении большого отрезка времени шла подготовка, у нас не было никаких сомнений, что фестиваль удастся, пройдет на самом высоком уровне, - сказал губернатор. - То, что происходит в эти дни на территории Волгоградской области, города-героя Волгограда, — огромный праздник для всех жителей Волгоградской области, от мала до велика: кругом семьи, дети, молодежь, люди старшего возраста. Все вместе, все на волне. Вместе работаем, вместе создаем, движемся вместе — вместе всегда лучше.


В обладмине сообщили, что ни одна площадка не осталась без внимания главы региона. По итогам фестиваля будут изучены предложения, которые в будущем станут основой для новых проектов.

- Важно, что по итогам нашего молодежного фестиваля будут поставлены новые задачи, прежде всего, связанные с развитием Волгоградской области, с развитием города-героя Волгограда. Желаю, чтобы у всех горели глаза, чтобы мы вместе реализовали мощные, масштабные, амбициозные проекты — вместе с молодежью при поддержке ветеранского сообщества, жителей Волгоградской области и, конечно, опираясь на поддержку Президента, выполним все задачи», — выразил уверенность Андрей Бочаров.


Отметим, что в этом году фестиваль стал международным. На него прибыли гости из других регионов России, из Армении, Беларуси, Буркина-Фасо, Ирака, Марокко, Сербии, Чехии. Губернатор ответил на вопросы, касающиеся международного сотрудничества, дальнейшего развития «Юного ястреба» и «Авангарда», сохранения исторической правды и исторической памяти. Отдельно Андрей Бочаров ознакомился с работой «Аллеи национальных культур» и «Казачьей станицы».


Напомним, что четвертый волгоградский молодежный фестиваль #ТриЧетыре посвящен 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества. Слоганом фестиваля стал лозунг «Семья. Родина. Победа». Накануне в соревновательной программе приняла участие 121 команда — более 1 650 человек.


Фото: администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.09.2025 20:12
Общество 06.09.2025 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2025 19:00
Общество 06.09.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2025 18:07
Общество 06.09.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2025 16:02
Общество 06.09.2025 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2025 15:15
Общество 06.09.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2025 13:20
Общество 06.09.2025 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2025 12:18
Общество 06.09.2025 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2025 10:00
Общество 06.09.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2025 08:01
Общество 06.09.2025 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2025 07:30
Общество 06.09.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2025 06:43
Общество 06.09.2025 06:43
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 21:35
Общество 05.09.2025 21:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 21:13
Общество 05.09.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 20:37
Общество 05.09.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 20:16
Общество 05.09.2025 20:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:12
«Нуждается в помощи»: в Волжском ищут пенсионера в бежевых шортахСмотреть фотографии
19:00
#ТриЧетыре в Волгограде: большой фоторепортаж с площадок фестаСмотреть фотографии
18:07
В ФМБА заявили, что российская вакцина от рака готова к применениюСмотреть фотографии
17:20
«Все вместе, все на волне»: губернатор за 6 часов обошел все площадки фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
16:02
«Лето еще не заканчивалось»: синоптики рассказали, когда в Волгоград вернется теплоСмотреть фотографии
15:34
Пойманная с 2 кг эфедрона волгоградка проведет молодость в тюрьмеСмотреть фотографии
15:15
«Это выгодно будет»: работодатели смогут выплачивать сотруднику до 1 млн рублей за рождение ребенкаСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде утром 7 сентября приостановит работу трамвай №10Смотреть фотографии
13:45
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой: «Желаю «Ротору» выйти в РПЛ»Смотреть фотографии
13:20
Андрей Бочаров рассказал молодежи о самом важномСмотреть фотографииCмотреть видео
12:45
Один человек погиб в ДТП с перевертышем в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
Андрей Бочаров оценил меч воина и сыграл на гуслях в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
«Красноперка и окунь легли. Сазан еще дышит»: волгоградцы сообщают о массовой гибели рыбы на Ангарском прудуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
Скончался велосипедист после жесткого ДТП с мотоциклистом в ВолжскомСмотреть фотографии
10:00
Волгоградцы увидят 7 сентября полное лунное затмениеСмотреть фотографии
09:20
Трое подростков задержаны за массовое побоище в баре ЖирновскаСмотреть фотографии
08:46
Общественный транспорт в Волгограде 6 сентября будет работать допозднаСмотреть фотографии
08:18
Гандболистки «Динамо-Синары» обыграли «Луч» в первом матче сезонаСмотреть фотографии
08:01
Финальный день #ТриЧетыре: что посмотреть и куда пойти в Волгограде 6 сентябряСмотреть фотографии
07:46
Средства ПВО сбили ночью 34 вражеских БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:30
Опубликованы доступные волгоградцам сервисы при ограничениях мобильной связиСмотреть фотографии
06:43
В Ленинске госнаграды погибших на СВО бойцов передали их семьямСмотреть фотографии
21:35
В Волгоградской области похоронили погибшего в Запорожье Владимира ЖундоваСмотреть фотографии
21:13
В мортуарии Волжского провели молебенСмотреть фотографии
20:37
В музее «Сталинградская битва» открылась выставка о героях СВОСмотреть фотографии
20:16
Под Волгоградом стартовала военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»Смотреть фотографии
20:05
Под Волгоградом грабитель вынес наличность из квартиры 88-летнего пенсионераСмотреть фотографии
19:43
Молодежь создаст образ речного ВолгоградаСмотреть фотографии
19:26
Новые улицы в центре Волгограда 5 сентября стали пешеходнымиСмотреть фотографии
18:59
Олимпийские чемпионы дали жизненные советы волгоградской молодежиСмотреть фотографии
 