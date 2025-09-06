Андрей Бочаров рассказал молодежи о самом важном





Сегодня, 6 сентября, на площадке форума #ТриЧетыре губернатор Волгоградской области ответил на вопросы молодых людей, которые хотели знать, зачем нужен диплом и что является главной опорой в жизни, передает V102.RU.

Андрей Бочаров, опираясь на свой жизненный опыт, ответил, что диплом нужен, так как подтверждает уровень знаний. Однако сами знания и наработанные навыки важнее, так как позволяют развиваться и двигаться по жизни дальше.

- И важно трудиться упорно, чтобы достигать цели. Верить в себя – без этого ничего не получится. Верить в свою мечту, верить в своих товарищей, опираться на них, уметь дружить, - ответил глава региона.

Далее он спросил у молодых людей, что, по их мнению, является серьезной основой для будущего. И получил ответ: «Семья».

- Молодец! Семья. Это очень правильно. Семья является основой. И семья дает возможность раскрыть свой талант, помочь, поддержать друг друга в сложных ситуациях, дать силы и очень важно, чтобы в семье было понимание. Если понимания в семье не будет, то и результатов не будет, - сказал Андрей Бочаров.

Напомним, что в Волгограде сегодня проходит финальный день молодежного фестиваля #ТриЧетыре. В центре Волгограда работает около 80 досуговых площадок, где каждый найдет что-то для себя интересное и познавательное. Подготовлена обширная программа.

Видео: администрации Волгоградской области / t.me