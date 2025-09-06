Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области

В Волгоградской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Гидрометцентр России.

До 9 сентября на территории области прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность. Имеется вероятность стихийных бедствий с причинением ущерба. Самая сложная ситуация в северо-западных и юго-западных районах, где ожидается самый высокий 5 класс горимости леса.

По данным Волгоградского ЦГМС, 7 сентября в районах области существенных осадков не прогнозируется. Ветер ночью северный 3-8 м/с, местами порывы 8-13 м/с. Днем подует с северо-востока со скоростью 5-10 м/с, местами порывы 10-14 м/с. Ночью ожидается +13...+18º, при прояснении +7...+12º. Днем будет тепло: +20...+25º, в отдельных районах +25...+28º.

В Волгограде 7 сентября осадков также не будет. Температура воздуха: ночью +15...+17º; днем +24...+26º.