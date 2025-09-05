В музее «Сталинградская битва» открылась выставка о героях СВО

Сегодня, 5 сентября, в волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва» состоялось торжественное открытие обновленной выставки «Время героев», посвященной событиям и героям специальной военной операции и приуроченной к Году Защитника Отечества.
В мероприятии приняли участие представители ветеранского сообщества, участники СВО, члены их семей, студенты и школьники города.
На открытии выставки пришли участник СВО, депутат Волгоградской областной думы, кавалер ордена Мужества Александр Нелепин, вдовы Героев России Евгения Орлова Анна Орлова и Максима Аплеталина Мария Аплеталина.
Анна Орлова рассказала о своем муже и передала в музей реликвию – шеврон с его портретом и надписью «Ни шагу назад!», изготовленный его боевыми товарищами. Этим шевроном теперь отмечают наиболее отличившихся бойцов.
Родные героев также поделились с музеем личными вещами и фотографиями своих погибших на СВО близких.
Выставка будет работать до 20 января 2026 года.
Фото музея-панорамы «Сталинградская битва»