Трое подростков задержаны за массовое побоище в баре Жирновска

Жирновский районный суд Волгоградской области заключил под стражу подростков, которые подозреваются в массовой драке в баре «Лагуна» с применением биты и стеклянных бутылок. Как сообщили V102.RU в районном суде, 2 сентября текущего года по этому делу было задержано трое несовершеннолетних.

Решением суда двое подростков заключены под стражу до 2 ноября текущего года. Еще одному несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде присмотра за ним его матерью.

По версии следствия, драка в баре «Лагуна» в Жирновске произошла в ночь с 31 января на 1 февраля 2025 года. Трое несовершеннолетних, как указано в материалах дела, группой лиц, совместно и согласовано с применением биты, бутылок и металлического стула в качестве оружия нанесли телесные повреждения местным жителям, которые находились в ночном баре.

Несовершеннолетние подозреваются по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Постановления суда в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Ранее, напомним, сообщалось, что по этому делу уже были задержания. Так, сразу после случившегося был задержан и помещен под стражу Дмитрий Вайден. Позже, в марте текущего года, из Москвы в Волгоградскую область доставлен один из участников массового избиения посетителей бара «Лагуна» в Жирновске. Он также арестован.