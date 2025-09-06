Над Волгоградом отгремел праздничный фейерверк: фото и видео

Общество 06.09.2025 23:42
0
06.09.2025 23:42
Небо над Центральной набережной Волгограда 6 сентября озарил праздничный фейерверк в честь Дня города и завершения молодежного фестиваля #ТриЧетыре, передает V102.RU.
Посмотреть на это красивое и завораживающее представление пришли тысячи жителей Волгограда и гости города.
Отметим, что 7 сентября праздник продолжится.
Фото и видео: Алексей Костяков / V102.RU
