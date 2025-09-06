«Это выгодно будет»: работодатели смогут выплачивать сотруднику до 1 млн рублей за рождение ребенка

С 2026 года в России работодатели смогут выплачивать сотруднику за рождение ребенка до 1 миллиона рублей, которые не будут облагаться налогами. Об этом, как передает V102.RU, сообщил в интервью РИА Новости председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов.

- Бизнесу выгодно взять понятного, испытанного человека, дать ему возможность уйти в декретный отпуск, максимально поддержать, тем самым поднять его лояльность и возвратить к себе на работу как можно скорее, - считает эксперт.

По словам Абрамова, бизнесу это будет выгодно и финансово.

- Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно до миллиона можно будет получить выплату за ребенка, - сказал он.

Абрамов заявил о такой креативной мере по повышению рождаемости в России на ВЭФ-2025, который проходит 3-6 сентября во Владивостоке.

Фото из архива V102.RU