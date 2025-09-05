Общество

В Волгоградской области похоронили погибшего в Запорожье Владимира Жундова

Общество 05.09.2025 21:35
0
05.09.2025 21:35


В хуторе Суляевский Кумылженского района Волгоградской области проводили в последний путь участника специальной военной операции Владимира Жундова. Печальной новостью поделился глава Кумылженского района Валерий Денисов.  Владимиру было 48 лет.

На военную службу он был призван военным комиссариатом Чеченской Республики 19 сентября 2024 года. Убыл на военную службу по контракту из Владивостока.  Гвардии старший матрос проходил службу в воинской должности стрелка.
Погиб Владимир Жундов 9 июля 2025 года на Запорожском направлении. У него остались жена и две дочери.

Похоронили бойца с воинскими почестями.

Фото: глава Кумылженского района t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.09.2025 21:13
Общество 05.09.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 20:37
Общество 05.09.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 20:16
Общество 05.09.2025 20:16
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 19:43
Общество 05.09.2025 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 19:26
Общество 05.09.2025 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 18:59
Общество 05.09.2025 18:59
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 17:42
Общество 05.09.2025 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 16:15
Общество 05.09.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 15:06
Общество 05.09.2025 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 15:00
Общество 05.09.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 14:59
Общество 05.09.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 14:35
Общество 05.09.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 14:14
Общество 05.09.2025 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.09.2025 14:14
Общество 05.09.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 14:12
Общество 05.09.2025 14:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:35
В Волгоградской области похоронили погибшего в Запорожье Владимира ЖундоваСмотреть фотографии
21:13
В морутарии Волжского провели молебенСмотреть фотографии
20:37
В музее «Сталинградская битва» открылась выставка о героях СВОСмотреть фотографии
20:16
Под Волгоградом стартовала военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»Смотреть фотографии
20:05
Под Волгоградом грабитель вынес наличность из квартиры 88-летнего пенсионераСмотреть фотографии
19:43
Молодежь создаст образ речного ВолгоградаСмотреть фотографии
19:26
Новые улицы в центре Волгограда 5 сентября стали пешеходнымиСмотреть фотографии
18:59
Олимпийские чемпионы дали жизненные советы волгоградской молодежиСмотреть фотографии
18:30
«Уйду на СВО, а детей не увижу?»: под Волгоградом над многодетной семьей нависла угроза расставанияСмотреть фотографии
18:12
В России предложили ввести мораторий на штрафы и пени по кредитамСмотреть фотографии
17:42
На Ладоге нашли останки красноармейца из Сталинградcкой областиСмотреть фотографии
17:07
В Волжском в ДТП попали мотоциклист и велосипедистСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Забытая посылка парализовала работу Главпочтампа в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
Бочаров высказался о необходимости создания в регионе новых промпедприятийСмотреть фотографии
15:44
Т2 открывает доступ к востребованным интернет-сервисам в зоне ограниченийСмотреть фотографии
15:06
Волгоградцам рассказали, где заработать полмиллиона рублейСмотреть фотографии
14:59
«Должны проникнуться все»: наиважнейшую для региона задачу назвал Андрей БочаровСмотреть фотографии
14:35
В Волгоградской области для мигрантов закупят билеты домой на 5,2 млн рублейСмотреть фотографии
14:16
Волгоградцам рассказали, какие сервисы будут работать при отключении ИнтернетаСмотреть фотографии
14:14
Быстрее, выше, современней: в Котово открыли новую спортплощадкуСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде в День города спортсмены пробегут легкоатлетические кроссыСмотреть фотографии
14:12
Звездный паровозик сняли в небе над Волгоградской областьюСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
В Волго-Ахтубинской пойме у собственника забрали 4,4 га землиСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде 120 команд начали бороться за звание лучших на фесте #ТриЧетыреСмотреть фотографии
12:21
Волгоградцам рассказали, какой будет погода в выходные 6 и 7 сентябряСмотреть фотографии
12:19
Приставы взыскали 1 млрд рублей с волгоградских отцов-алиментщиковСмотреть фотографии
12:13
Не больше 10 в одни руки: ЦБ поддержал идею о лимите банковских картСмотреть фотографии
11:44
«Только за наличные»: волгоградцы столкнулись с проблемами на АЗССмотреть фотографии
11:30
Андрей Бочаров проведёт откровенный «Диалог на Волге» с молодёжьюСмотреть фотографии
11:27
Вырубивших волгоградца на ост. «Юность» молодчиков отправляют под судСмотреть фотографииCмотреть видео
 