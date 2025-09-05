В хуторе Суляевский Кумылженского района Волгоградской области проводили в последний путь участника специальной военной операции Владимира Жундова. Печальной новостью поделился глава Кумылженского района Валерий Денисов. Владимиру было 48 лет.
На военную службу он был призван военным комиссариатом Чеченской Республики 19 сентября 2024 года. Убыл на военную службу по контракту из Владивостока. Гвардии старший матрос проходил службу в воинской должности стрелка.
Погиб Владимир Жундов 9 июля 2025 года на Запорожском направлении. У него остались жена и две дочери.
Похоронили бойца с воинскими почестями.
Фото: глава Кумылженского района t.me