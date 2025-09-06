Общественный транспорт в Волгограде 6 сентября будет работать допоздна

В Волгограде в субботу, 6 сентября, в финальный день молодежного фестиваля #ТриЧетыре общественный транспорт будет работать допоздна в усиленном режиме, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию города.

Продлена работа трамвайных маршрутов № 3 и 10. Так, вагоны маршрута №3 выполнят последние рейсы от остановки «Ул. КИМ» в 1:02. Трамваи маршрута №10 от остановки «Детский центр» в 23:30.

Скоростной трамвай 6 сентября в последний вечерний рейс отправится от станции «Комсомольская» в сторону «Ельшанки» в 23:09, а в строну ВГТЗ – в 23:42.

Автобусные маршруты №2 и №21 с 22:00 до 23:00 будут отправляться от конечной остановки в центральной части города с интервалом 10 минут.

Последний рейс электробуса №15 в субботу, 6 сентября, пойдет от остановки «Ул.Комсомольская» в южную сторону в 23:44.

Автобусы №№ 6, 35, 55 и 88 продлят работу 6 сентября до 23.20. В субботу с 22.20 будут организованы дополнительные 4 спецрейса по направлению «Ж/д вокзал – Жилгородок» с интервалом 20 минут.

Компенсационный автобусный маршрут «Детский Центр» - «Школа №36» будет работать по своему обычному расписанию с добавлением дополнительных рейсов в субботу после 22:00.

6 сентября троллейбусы №№ 8а, 9, 10 и 15а проследуют через остановочные пункты в Центральном районе с 23:45 до 24:00.

Дополнительные электрички в 23:00 отправятся по маршрутам «Волгоград-1 – Шпалопропитка» и «Волгоград-1 – Волжский».