Средства ПВО сбили ночью 34 вражеских БПЛА над регионами России

Происшествия 06.09.2025 07:46
Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи ликвидировали 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над пятью регионами России и Черным морем. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Минобороны РФ.

Перехвачены и уничтожены с 23.00 мск 5 сентября до 7.00 мск 6 сентября над акваторией Черного моря 14 БПЛА. Над Смоленской областью сбиты 8 беспилотников, 5 БПЛА – над территорией Брянской области, по 3 БПЛА – в Белгородской области и Краснодарском крае, один беспилотник ликвидирован в Калужской области.

