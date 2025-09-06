Минцифры опубликовало перечень интернет-ресурсов, которые будут оставаться доступными для россиян во время ограничений мобильной связи. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сообщение ведомства, операторы связи в пилотном режиме обеспечивают работу ряда сервисов в периоды ограничений.
Список сервисов и сайтов, которые должны оставаться доступными:
- Сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер Max;
- Сервисы Госуслуг;
- Сервисы Яндекса;
- Маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- Avito;
- Дзен;
- Rutube;
- Официальный сайт платёжной системы Мир;
- Сайты Правительства и Администрации Президента России;
- Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
- Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.
- Cписок будет дополняться, - указано в сообщении Минцифры.
Напомним, что уже несколько дней жители Волгограда жалуются на отсутствие интернета, а местами и мобильной связи. Горожанам советуют пользоваться точками бесплатной раздачи Wi-Fi.