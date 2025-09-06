Общество

Опубликованы доступные волгоградцам сервисы при ограничениях мобильной связи

Общество 06.09.2025 07:30
0
06.09.2025 07:30


Минцифры опубликовало перечень интернет-ресурсов, которые будут оставаться доступными для россиян во время ограничений мобильной связи. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сообщение ведомства, операторы связи в пилотном режиме обеспечивают работу ряда сервисов в периоды ограничений.

Список сервисов и сайтов, которые должны оставаться доступными:

- Сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер Max;

- Сервисы Госуслуг;

- Сервисы Яндекса;

- Маркетплейсы Ozon и Wildberries;  

- Avito;

- Дзен;

- Rutube;

- Официальный сайт платёжной системы Мир;

- Сайты Правительства и Администрации Президента России;

- Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);  

- Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.

- Cписок будет дополняться, - указано в сообщении Минцифры.

Напомним, что уже несколько дней жители Волгограда жалуются на отсутствие интернета, а местами и мобильной связи. Горожанам советуют пользоваться точками бесплатной раздачи Wi-Fi. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.09.2025 08:01
Общество 06.09.2025 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2025 06:43
Общество 06.09.2025 06:43
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 21:35
Общество 05.09.2025 21:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 21:13
Общество 05.09.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 20:37
Общество 05.09.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 20:16
Общество 05.09.2025 20:16
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 19:43
Общество 05.09.2025 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 19:26
Общество 05.09.2025 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 18:59
Общество 05.09.2025 18:59
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 17:42
Общество 05.09.2025 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 16:15
Общество 05.09.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 15:06
Общество 05.09.2025 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 15:00
Общество 05.09.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 14:59
Общество 05.09.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2025 14:35
Общество 05.09.2025 14:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:20
Трое подростков задержаны за массовое побоище в баре ЖирновскаСмотреть фотографии
08:46
Общественный транспорт в Волгограде 6 сентября будет работать допозднаСмотреть фотографии
08:18
Гандболистки «Динамо-Синары» обыграли «Луч» в первом матче сезонаСмотреть фотографии
08:01
Финальный день #ТриЧетыре: что посмотреть и куда пойти в Волгограде 6 сентябряСмотреть фотографии
07:46
Средства ПВО сбили ночью 34 вражеских БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:30
Опубликованы доступные волгоградцам сервисы при ограничениях мобильной связиСмотреть фотографии
06:43
В Ленинске госнаграды погибших на СВО бойцов передали их семьямСмотреть фотографии
21:35
В Волгоградской области похоронили погибшего в Запорожье Владимира ЖундоваСмотреть фотографии
21:13
В мортуарии Волжского провели молебенСмотреть фотографии
20:37
В музее «Сталинградская битва» открылась выставка о героях СВОСмотреть фотографии
20:16
Под Волгоградом стартовала военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»Смотреть фотографии
20:05
Под Волгоградом грабитель вынес наличность из квартиры 88-летнего пенсионераСмотреть фотографии
19:43
Молодежь создаст образ речного ВолгоградаСмотреть фотографии
19:26
Новые улицы в центре Волгограда 5 сентября стали пешеходнымиСмотреть фотографии
18:59
Олимпийские чемпионы дали жизненные советы волгоградской молодежиСмотреть фотографии
18:30
«Уйду на СВО, а детей не увижу?»: под Волгоградом над многодетной семьей нависла угроза расставанияСмотреть фотографии
18:12
В России предложили ввести мораторий на штрафы и пени по кредитамСмотреть фотографии
17:42
На Ладоге нашли останки красноармейца из Сталинградcкой областиСмотреть фотографии
17:07
В Волжском в ДТП попали мотоциклист и велосипедистСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Забытая посылка парализовала работу Главпочтампа в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
Бочаров высказался о необходимости создания в регионе новых промпредприятийСмотреть фотографии
15:44
Т2 открывает доступ к востребованным интернет-сервисам в зоне ограниченийСмотреть фотографии
15:06
Волгоградцам рассказали, где заработать полмиллиона рублейСмотреть фотографии
14:59
«Должны проникнуться все»: наиважнейшую для региона задачу назвал Андрей БочаровСмотреть фотографии
14:35
В Волгоградской области для мигрантов закупят билеты домой на 5,2 млн рублейСмотреть фотографии
14:16
Волгоградцам рассказали, какие сервисы будут работать при отключении ИнтернетаСмотреть фотографии
14:14
Быстрее, выше, современней: в Котово открыли новую спортплощадкуСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде в День города спортсмены пробегут легкоатлетические кроссыСмотреть фотографии
14:12
Звездный паровозик сняли в небе над Волгоградской областьюСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
В Волго-Ахтубинской пойме у собственника забрали 4,4 га землиСмотреть фотографии
 