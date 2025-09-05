Федеральные новости

В России предложили ввести мораторий на штрафы и пени по кредитам

В России группа депутатов и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект о введении моратория на штрафы и пени по кредитам. Документ опубликован 5 сентября в электронной базе палаты. 

По информации из документа, мораторий предлагается ввести с 1 января 2026 года сроком на два года. Послабления будут распространяться на штрафы и пени по кредитам до 500 тысяч рублей, а также по ипотекам до 12 миллионов рублей. 

В пояснительной записке уточняется, что мораторий будет действовать на кредиты и ипотечные договоры, которые были заключены до дня вступления в силу законопроекта. 

