В России предложили ввести мораторий на штрафы и пени по кредитам





В России группа депутатов и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект о введении моратория на штрафы и пени по кредитам. Документ опубликован 5 сентября в электронной базе палаты.

По информации из документа, мораторий предлагается ввести с 1 января 2026 года сроком на два года. Послабления будут распространяться на штрафы и пени по кредитам до 500 тысяч рублей, а также по ипотекам до 12 миллионов рублей.

В пояснительной записке уточняется, что мораторий будет действовать на кредиты и ипотечные договоры, которые были заключены до дня вступления в силу законопроекта.