ТриЧетыре в Волгограде: большой фоторепортаж с площадок феста





Сегодня, 6 сентября, в Волгограде проходит заключительный день молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Как передает V102.RU, фест под открытым небом собрал самых креативных, активных и увлекающихся людей. Побывал на празднике и наш фотограф Андрей Поручаев, который вместе с губернатором и мэром посетил около 80 площадок феста за шесть часов. Как проходил фестиваль и что интересного там было – в фоторепортаже. Смотрим и ищем себя на фото.

























































































































Напомним, что #ТриЧетыре совпал и с Днем города, который также отмечается в эти выходные. В настоящее время на нижней террасе набережной проходит праздничный концерт ко Дню города, торжественное закрытие фестиваля #ТриЧетыре. Впереди еще лазерное шоу и выступление таких звезд, как Filatov & Karas, GAYAZOV$ BROTHER$ и Нюша.

В 22:00 завершится концерт красочным фейерверком.