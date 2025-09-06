ТриЧетыре в Волгограде: большой фоторепортаж с площадок феста

Общество 06.09.2025 19:00
06.09.2025 19:00
Сегодня, 6 сентября, в Волгограде проходит заключительный день молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Как передает V102.RU, фест под открытым небом собрал самых креативных, активных и увлекающихся людей. Побывал на празднике и наш фотограф Андрей Поручаев, который вместе с губернатором и мэром посетил около 80 площадок феста за шесть часов. Как проходил фестиваль и что интересного там было – в фоторепортаже. Смотрим и ищем себя на фото.
Напомним, что #ТриЧетыре совпал и с Днем города, который также отмечается в эти выходные. В настоящее время на нижней террасе набережной проходит праздничный концерт ко Дню города, торжественное закрытие фестиваля #ТриЧетыре. Впереди еще лазерное шоу и выступление таких звезд, как Filatov & Karas, GAYAZOV$ BROTHER$ и Нюша.
В 22:00 завершится концерт красочным фейерверком.
