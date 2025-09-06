Андрей Бочаров оценил меч воина и сыграл на гуслях в Волгограде





В Волгограде проходит третий и самый насыщенный день молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Как сообщили V102.RU в администрации региона, у музея-панорамы «Сталинградская битва» развернулась большая патриотическая зона, которую утром 6 сентября посетил губернатор Волгоградской области.

Андрей Бочаров познакомился с работой интерактивных зон, пообщался с молодежью, понаблюдал за тем, как юнармейцы разбирают современное оружие, а также оценил вооружение средневековых воинов.





Внимание главы региона привлекли старинные доспехи и меч, а также гусли. Андрей Бочаров внимательно осмотрел меч, а потом взял в руки гусли и даже сыграл на них мелодию.

По данным обладминистрации, с 10 утра на набережной Волгограда работают около 80 досуговых площадок, где каждый найдет что-то для себя интересное и познавательное.

Прогулку по интерактивным зонам губернатор начал от памятника Рокоссовскому, где развернулись спортивные площадки, локации с достижениями муниципальных образований.

У музея-панорамы «Сталинградская битва» работает большая зона «Мы патриоты». Ребята, в том числе из других субъектов страны, поделились с губернатором Андреем Бочаровым приятными впечатлениями и от фестиваля, и созданных на территории региона патриотических площадок «Юный ястреб», «Авангард». Поддержал в этом молодежь и известный спортсмен Сергей Харитонов — он отметил качество оснащения площадок и личную вовлеченность главы региона в развитие инфраструктуры для патриотического воспитания детей и подростков.





В завершающий день феста подготовлена обширная программа.

Видео: администрации Волгоградской области / t.me

Фото: администрации Волгоградской области