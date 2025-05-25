



Волгоградский экс-депутат Илья Кравченко оказался в эпицентре очередного скандала. Как сообщает ИА «Высота 102», Минюст России признал оппозиционного политика, состоящего в организации «Земский съезд», иностранным агентом.

Согласно официальному реестру, основанием послужила ст. 7 закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ. Соответствующее решение государственный орган принял 16 мая 2025 года.

Вместе с волгоградским политиком перечень Минюста пополнили 24 члена организации.

Напомним, ранее 16 февраля 2025 года Илья Кравченко вместе с представителем партии «Яблоко» Александром Ефимовым оказались арестованы при возложении цветов к памятникам жертвам политических репрессий в Волгограде и Волжском.

В 2018 году Илья Кравченко избирался в Волгоградскую городскую думу, однако впоследствии сосредоточился на общественной деятельности в качестве блогера.

*Илья Кравченко признан в РФ лицом, выполняющим функцию иноагента