Опытный спасатель из Шахт покорил опасный пик Ленина





Пожарный из города Шахты Ростовской области Андрей Трикозов покорил пик Ленина – одну из опаснейших вершин высотой 7000 метров, сообщает Привет-Ростов со ссылкой на пресс-службу ростовского управления МЧС России.

Отмечается, что достижение вершины стало результатом многолетнего опыта и тщательной подготовки сотрудника МЧС, за плечами которого 30 лет службы в спасательном ведомстве.

– Именно профессиональная выносливость, ежедневные тренировки и многолетний опыт помогли ему справиться с экстремальными условиями высокогорья. Коллеги отмечают, что альпинист-любитель проявил невероятную стойкость и выдержку, преодолевая ледники, резкое снижение температуры и недостаток кислорода на большой высоте, – сообщает издание.

Следующее свое восхождение Трикозов планирует на Эверест.

Напомним, что пик Ленина остается одной из самых непредсказуемых вершин Памира. 13 июля 1990 года с пика сошла лавина, в результате чего погибли 43 альпиниста и лишь двое чудом выжили.

Фото: Россия 1