27 сентября в Дубовском районе Волгоградской области произошло массовое ДТП. Авария случилась утром на участке федеральной трассы Р-228 в границах Горнопролейского сельского поселения. Момент страшного столкновения запечатлел видеорегистратор.
- В 07:00 на 600 км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград» произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2115», «Хендэ» и «Лада Гранта», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Судя по опубликованным кадрам, водитель «пятнадцатой», пытаясь обогнать фуру, на огромной скорости выехал на встречную полосу движения, спровоцировав столкновение с движущейся во встречном направлении машиной.
Отметим, по информации правоохранителей, водитель «ВАЗ-2115» скончался до приезда медиков. Находившаяся в салоне пассажирка, а также водитель «Лады» были госпитализированы.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области