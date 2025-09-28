Общество

Под Волгоградом попал на видео момент смертельного ДТП с тремя автомобилями

Общество 28.09.2025 10:21
0
28.09.2025 10:21


27 сентября в Дубовском районе Волгоградской области произошло массовое ДТП. Авария случилась утром на участке федеральной трассы Р-228 в границах Горнопролейского сельского поселения. Момент страшного столкновения запечатлел видеорегистратор.



- В 07:00 на 600 км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград» произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2115», «Хендэ» и «Лада Гранта», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, водитель «пятнадцатой», пытаясь обогнать фуру, на огромной скорости выехал на встречную полосу движения, спровоцировав столкновение с движущейся во встречном направлении машиной.

Отметим, по информации правоохранителей, водитель «ВАЗ-2115» скончался до приезда медиков. Находившаяся в салоне пассажирка, а также водитель «Лады» были госпитализированы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.09.2025 13:06
Общество 28.09.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 12:10
Общество 28.09.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 11:28
Общество 28.09.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 10:45
Общество 28.09.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 09:35
Общество 28.09.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 09:08
Общество 28.09.2025 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 07:46
Общество 28.09.2025 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 05:56
Общество 28.09.2025 05:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 21:28
Общество 27.09.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 17:43
Общество 27.09.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 15:24
Общество 27.09.2025 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 13:33
Общество 27.09.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 12:29
Общество 27.09.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 11:59
Общество 27.09.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2025 09:43
Общество 27.09.2025 09:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:08
В Волжском полиция уточняет обстоятельства воспламенения иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
«Взрослые больше ценят свой комфорт»: учителя рассказали о вечноболеющих детях на урокахСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде на фоне налёта БПЛА отменены и задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
11:28
Советский район Волгограда из-за аварии лишился трамваевСмотреть фотографии
10:45
В Камышенском районе СК разыскивает бесследно пропавшего мужчину в кепке AdidasСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом попал на видео момент смертельного ДТП с тремя автомобилямиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:35
Полицейские устанавливают имена красноармейцев, погибших под СталинградомСмотреть фотографии
09:08
Бизнес, но никакой ответственности? В Волгограде заработала платная парковка у ТРК «Пирамида»Смотреть фотографии
07:46
Минобороны за ночь уничтожило над регионами 41 украинский БПЛАСмотреть фотографии
07:30
В Волгограде за 1,3 млн рублей ликвидируют 10 свалок на территории лесничестваСмотреть фотографии
07:01
Волгоградский «Каустик» дал бой московским армейцамСмотреть фотографии
06:31
Сыр с маслом возглавили топ резко подорожавших продуктов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:56
В Волгограде Росавиация вводила трёхчасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
21:28
Заморозки до -4 с дождем обещают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:43
На «Волгоград Арене» любители настольного тенниса сразились за кубокСмотреть фотографии
19:45
Работодатели остались должны волгоградцам 4,7 млн рублейСмотреть фотографии
18:48
«Прощай, холода!»: в многострадальном хуторе под Волгоградом меняют «лохматый» теплопроводСмотреть фотографии
18:22
«Динамо-Синара» проиграло домашний матч Суперлиги «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
17:43
В Волгограде скончался 78-летний военный корреспондент Александр ДобрушинСмотреть фотографии
16:47
Заблудившийся лось забрел во дворы МКД в УрюпинскеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:55
Два пожара вспыхнули в Волгограде 27 сентябряСмотреть фотографии
15:24
«Главное, чтобы любили»: воспитатели разных поколений - о призвании, борьбе с выгоранием и мире гаджетовСмотреть фотографии
14:43
Мстительный камышанин сжег иномарку знакомогоСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде стали известны масштабы затопления дендропарка нечистотамиСмотреть фотографии
13:33
Самая популярная дата для свадеб в октябре названа в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:29
Полицейские застали врасплох посетителей ночных клубов ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:59
«Эта история не про наш регион»: географ рассказал, стоит ли волгоградцам ждать «бабьего лета»Смотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области потерялась 88-летняя бабушкаСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде наезд иномарки на школьницу попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
Двоих детей сбили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 