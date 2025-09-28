Волгоградский «Ротор» проиграл «Шиннику» в 12-м туре Первой лиги





«Ротор» сегодня, 28 сентября, уступил «Шиннику» в Ярославле со счетом 0:2. Таким образом, прервалась беспроигрышная серия волгоградской команды в первенстве, которая насчитывала четыре матча.

Напомним, сине-голубые ранее одержали три победы и сыграли вничью с «Уралом» в Первой лиге. На этой неделе «Ротор» уступил «Велесу» и выбыл из Кубка России. Главный тренер гостей Денис Бояринцев на вторую встречу за последние несколько дней выбрал схему в три центральных защитника. В обороне с первых минут появились игравшие в противостоянии с «Велесом» Храмцов и Клещенко, которые только недавно вернулись в строй после залеченных серьезных повреждений. Денис Фомин не принял участие в матче из-за дисквалификации.

Отметим, до сегодняшнего дня волгоградцы пропустили меньше всех в чемпионате - соперники всего пять раз поразили ворота Никиты Чагрова. «Ротор» занимает пятое место в лиге с 21-м очком, а в случае победы мог подняться в первую четверку благодаря осечке одного из главных своих конкурентов - «Челябинска». Уральцы сегодня в гостях сыграли вничью с «Уфой» (0:0), поэтому теперь опережают волгоградский клуб всего на один балл.

В то же время «Шинник» также отличается надёжной обороной - семь пропущенных голов и столько же забитых до матча с «Ротором». К слову, подопечные 33-летнего белорусского специалиста Артёма Булойчика не проигрывали семь игр подряд и располагались на десятой позиции, а в Кубке России несколько дней назад они оказались сильнее «Череповца» (4:1). Поэтому черно-синие подходили к сегодняшней встрече в более хорошем настроении. В старте ярославцев вышли уроженец Волгограда Артём Голубев и экс-игрок «Ротора» Кирилл Маляров.

В первом тайме активнее были хозяева. Пару раз гостей спас Чагров, но на исходе получаса и страж ворот волгоградцев оказался бессилен. «Шинник» получил право на опасный штрафной. Самойлов пробил, а для ярославских футболистов оказался удачным отскок. Мяч прилетел на ногу Гонгапшеву, который, недолго думая, пробил и попал в штангу. Казалось бы, «Ротору» в этом моменте повезло, но от штанги мяч попал в Храмцова, а от него уже в ворота.

Вскоре огрызнулись и волгоградцы. Максим Кайнов издали проверил реакцию вратаря черно-синих Митрова - Тимофей легко справился с ударом.

В самой концовке тайма ярославцы удвоили преимущество. Гонгапшев с центра поля совершил мощный забег к штрафной, убежал от Клещенко и вышел на рандеву с Чагровым. Нападающий технично отправил мяч в дальний верхний угол - 2:0.

Во второй половине «Ротор» пошёл большими силами отыгрываться, но хозяева грамотно и дисциплинированно действовали по счёту. К сожалению, подопечные Бояринцева не преуспели в атаке, несмотря на все старания. Дважды пристреливался Кайнов - один раз совсем неточно, а во втором моменте снова на пути мяча встал Митров. Свои подходы имели и ярославцы, однако они их также не реализовали. Добытого в первом тайме отрыва им вполне хватило для итогового выигрыша - 2:0.

Таким образом, волгоградская команда прервала беспроигрышную серию в Первой лиге и пока остается на пятом месте. В случае завтрашней победы над «Черноморцем» «КАМАЗ» опередит сине-голубых на один балл. В следующем туре «Ротор» в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» 5 октября.

Иван Тюгаев

